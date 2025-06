Trasformazione digitale | servono strategie mirate

La trasformazione digitale sta rivoluzionando il modo di fare business, e i numeri sull’intelligenza artificiale sono sorprendenti: entro il 2030, si stimano circa 19.9 trilioni di dollari di valore aggiunto, grazie a un incremento di produttività senza precedenti. Investire in questa tecnologia non è più una scelta, ma una necessità strategica per garantire competitività e crescita sostenibile. Scopriamo insieme come le strategie mirate possano guidarci verso questo futuro promettente.

"I NUMERI sull’ intelligenza artificiale ci promettono ritorni enormi. Stiamo parlando, entro il 2030, di una stima del valore generato dall’intelligenza artificiale pari a 19.9 trilioni di dollari americani in global domestic product che deriveranno principalmente dall’incremento della produttività conseguente l’adozione di questa tecnologia. Secondo le previsioni risulta che, sempre entro il 2030, ogni dollaro investito in intelligenza artificiale genererà 4.6 dollari di ritorno", così Gianluca Salviotti, Associate Professor of Practice di Information Systems e Digital Transformation di SDA Bocconi School of Management (nella foto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Trasformazione digitale: servono strategie mirate"

In questa notizia si parla di: trasformazione - digitale - servono - strategie

Deda Academy 2025: la scuola d’impresa che forma i professionisti della trasformazione digitale - Deda Academy 2025 rappresenta un'eccellenza nella formazione d'impresa, dedicata ai professionisti della trasformazione digitale.

Bee Family - Consulenza e strategie per albergatori Vai su Facebook

Trasformazione digitale: servono strategie mirate; Competenze digitali nella PA: strategie efficaci per colmare il gap; Trasformazione digitale in Italia nel 2025: verso una crescita degli investimenti, ma serviranno più competenze.

"Trasformazione digitale: servono strategie mirate" - "I NUMERI sull’intelligenza artificiale ci promettono ritorni enormi. Riporta msn.com