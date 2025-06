Trapianto a cuore fermo la donazione è riuscita | il primo caso in regione

Un traguardo straordinario per la sanità campana: al Cardarelli di Napoli, è stato realizzato il primo prelievo di organo a cuore fermo in regione. Questa innovativa procedura, frutto di un’attenta collaborazione tra équipe specializzate, apre nuove prospettive per i trapianti e offre speranza a molti pazienti in lista d’attesa. Un passo avanti che testimonia come l’eccellenza italiana continui a scrivere pagine importanti nella medicina moderna.

Nuovo primato per la rete regionale dei trapianti: al Cardarelli effettuato il primo prelievo d?organo (fegato) a cuore fermo della Campania. Una procedura messa a punto in coordinamento tra il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Trapianto a cuore fermo, la donazione è riuscita: il primo caso in regione»

Il Policlinico Umberto I porta a termine la prima donazione di cuore a organo fermo del Lazio - Il Policlinico Umberto I conquista un importante traguardo nel Lazio: è stata completata la prima donazione di cuore da donatore a cuore fermo.

