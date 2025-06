Tranciati i cavi internet a servizio del Comune di Bari | avviate le indagini visionate telecamere

Nella notte scorsa, ignoti hanno tranciato alcuni cavi internet che servono il Comune di Bari in via Cairoli, causando disagi agli impiegati e ai cittadini. Le autorità hanno avviato le indagini, visionando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza delle infrastrutture digitali e la necessità di interventi tempestivi per garantire servizi efficienti e senza interruzioni.

Ignoti hanno tranciato alcuni cavi a servizio della rete internet del Comune di Bari in via Cairoli. L'episodio, verificatosi la notte scorsa, ha provocato disservizi sia agli impiegati di Palazzo di Città che agli utenti segli sportelli comunali. "A seguito di denuncia contro ignoti - spiega. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Tranciati i cavi internet a servizio del Comune di Bari: avviate le indagini, visionate telecamere

AVVISO ALLA CITTADINANZA Il Comune informa che nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, alcune zone di Ranco risultano senza connessione Internet e telefono a causa del danneggiamento accidentale di un cavo durante i lavori di posa della fibra Vai su Facebook

