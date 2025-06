Tramvia Firenze partono i lavori in viale Europa

A Firenze, l’attesa di una mobilità più efficiente si fa realtà: partono i lavori in viale Europa, parte integrante della nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli. I cantieri, già attivi in alcune zone, si ampliamo con interventi strategici tra via Olanda e via Cimitero del Pino, e per la posa dei binari in viale Giannotti. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e connesso, che trasformerà il volto della città.

Firenze, 16 giugno 2025 – Mentre procedono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli nei cantieri già attivi, da questa settimana sono in programma nuovi interventi, tra cui le opere propedeutiche sia alla cantierizzazione in viale Europa (tra via Olanda e via Cimitero del Pino) sia alla posa dei binari in viale Giannotti. Viale Europa (G2): cantiere di 620 metri, durata 61 settimane - Il tratto interessato dai lavori è quello tra via Olanda e via Cimitero del Pino. I binari saranno realizzati al centro del viale con la viabilità sui lati della sede tranviaria. Prevista anche la riqualificazione urbana e il rinnovo dei sottoservizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia Firenze, partono i lavori in viale Europa

