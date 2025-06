Tragico incidente in Italia | fa manovra e la travolge

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Marcaria, in provincia di Mantova, quando un uomo di 90 anni ha accidentalmente investito la moglie di 87 anni durante una manovra di retromarcia nel cortile di casa. La tragedia, avvenuta lunedì 16 giugno, ha lasciato tutti sgomenti e sollevato importanti riflessioni sulla sicurezza domestica e l’età avanzata alla guida. La perdita della dolce Giuseppina Poli è un dolore che resterà vivo nel cuore di tutti noi.

Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Marcaria, in provincia di Mantova, nella mattina di lunedì 16 giugno. Un uomo di 90 anni ha accidentalmente investito la moglie, Giuseppina Poli, di 87 anni, mentre effettuava una manovra di retromarcia nel cortile della loro abitazione in via Bozzellini. L'anziana è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale Civile di Mantova, ma è deceduta poco dopo il ricovero.

