Tragico incidente in galleria | un ragazzo è morto sul colpo

Un tragico incidente si è verificato oggi nella galleria San Carlo a Marone, sul lago d'Iseo, causando la drammatica perdita di due giovani vite. Un 29enne e un ragazzo di 23 anni hanno perso la vita in un sinistro ancora da chiarire, coinvolgendo un furgoncino e due auto. La comunità è sconvolta da questa tragedia che sottolinea l'importanza della sicurezza sulle strade e della prevenzione.

Un 29enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, in un incidente avvenuto all'interno della galleria San Carlo a Marone, sul lago d'Iseo. Nel sinistro è rimasto coinvolto un mezzo pesante, un furgoncino - guidato dal giovane - e due auto. La dinamica dev'essere ancora accertata.

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia.

Tragico incidente in Polonia. Durante il test pre-gara di Rally il 21enne Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024, è morto per le conseguenze di un’uscita di strada. La conferma arriva, all'Ansa, da Grzegorz Rózanski, il portavoce dei vigili del fuoco della Vai su Facebook

