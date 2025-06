Tragedie in acqua morti due bambini in Toscana e Emilia-Romagna

Due tragiche perdite scuotono l’Italia in un’unica giornata: due bambini hanno perso la vita in due distinti incidenti acquatici, uno nel lago di Bilancino in Toscana e l’altro in una piscina del Ferrarese. Mentre le cause sono ancora al vaglio, queste vicende evidenziano l’importanza della massima prudenza e vigilanza nei luoghi di balneazione. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale proteggerci e tutelare i nostri piccoli.

