Tragedia sulla strada del concorso | docente supplente perde la vita tornando dalla prova orale I colleghi | Condizioni lavorative immorali Cuperlo | Risponda il Ministro o perderà l’ennesima occasione

Una tragedia che scuote il mondo dell’istruzione: Alessandra, docente precaria di soli 54 anni, perde la vita tornando dalla prova orale del concorso. Una perdita devastante che richiama l’attenzione sulle condizioni lavorative spesso insostenibili e ingiuste. I colleghi gridano il loro dolore e chiedono risposte chiare al Ministro, affinché tragedie come questa non si ripetano e si faccia finalmente chiarezza su un sistema che necessita di riforme profonde.

Alessandra, 54 anni, docente precaria presso il liceo "Lorenzo Rocci" di Fara in Sabina, non è mai arrivata alla cena di fine anno con i suoi studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docente - tragedia - strada - concorso

Tragedia in un liceo: docente prossima alla pensione precipita dalla finestra prima dell’inizio delle lezioni - Una tragedia ha scosso un liceo della provincia di Perugia, dove una docente, a pochi mesi dalla pensione, è morta dopo essere caduta dalla finestra della sua aula.

TRAGEDIA sulla strada statale 656, il Comune di Chieti chiede l’autovelox Vai su Facebook

Tragedia sulla strada del concorso: docente supplente perde la vita tornando dalla prova orale. I colleghi: Condizioni lavorative immorali, Cuperlo: Risponda il Ministro o perde l'ennesima occasione; Luca Salvatici, chi era il professore universitario morto nell'incidente sull'Olimpica; Muore a Verona il docente e giornalista calabrese Luigi Carbone: investito da un’auto nel giorno dell’Immacolata ·.

“Sono una docente di sostegno precaria, sopraffatta da titoli e concorsi: mi chiedo se sia la strada giusta” - che mi porta continuamente a chiedermi se questa sia la strada giusta per me. Lo riporta fanpage.it

Docente picchiato in strada 'per le critiche al fascismo' - Un docente dell'istituto Antonietti di Iseo ha denunciato ai carabinieri di essere stato picchiato in strada a Brescia nella notte fra venerdì e sabato da un gruppo di ragazzi ventenni che non ha ... Da ansa.it