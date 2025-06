Tragedia sulla giostra scarica elettrica colpisce i bambini | muore piccola di 2 anni

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito una serata di festa, lasciando senza parole intere comunità. Una bambina di appena due anni ha perso la vita per una scarica elettrica mentre si divertiva su una giostra, davanti agli occhi sgomenti dei presenti. La drammatica scena ha acceso un coro di dolore e domande sulla sicurezza delle strutture dedicate ai più piccoli. Questa tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale garantire ambienti sicuri per i bambini e prevenire simili disgrazie.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto una serata di festa, trasformando in incubo un momento che avrebbe dovuto essere di pura gioia per le famiglie presenti. Una bambina di due anni è morta folgorata mentre giocava su una giostra dei tappeti elastici, davanti agli occhi impotenti di chi non ha potuto fare nulla per salvarla. Altri tre minori sono rimasti feriti a causa della scossa elettrica che ha colpito la struttura su cui stavano saltando, tutti colpiti all’improvviso da una scarica che ha gettato nel panico i presenti. Il dramma si è consumato nel quartiere di Alquerías, alla periferia di Murcia, nel sud-est della Spagna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it