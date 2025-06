Tragedia nel laghetto Riccardo muore a 13 anni

Una tragedia scuote la comunità di Pieve Caina: Riccardo Tascini, solo 13 anni, perde la vita in un incidente al laghetto artificiale durante una festa estiva. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra familiari e amici, mentre le autorità indagano sulle cause di questo triste evento. Un dramma che evidenzia quanto sia fragile la vita, ricordandoci di apprezzare ogni momento con i nostri cari.

Dramma nel tardo pomeriggio di domenica 15 giugno. Riccardo Tascini, 13 anni, è morto in un laghetto artificiale di Pieve Caina, frazione di Marsciano. Il ragazzino stava partecipando a una festa per la fine della scuola insieme ai genitori. Al momento non è chiaro se il ragazzo si sia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tragedia nel laghetto, Riccardo muore a 13 anni

In questa notizia si parla di: riccardo - laghetto - anni - tragedia

