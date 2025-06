Tragedia in stazione; si sente male mentre aspetta il treno si accascia e muore in banchina a 57 anni

Una tragedia sconvolge la stazione Stella Polare lungo la Metromare: un uomo di 57 anni, mentre aspettava il treno, si è improvvisamente sentito male e ha perso la vita. La scena, straziante, si è protratta per ore, lasciando l'intera comunità sotto shock. Un dramma che rinnova l'importanza di attenzione e tutela della salute pubblica. Continua a leggere.

