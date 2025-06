Tragedia in spiaggia ragazzino di 11 anni muore annegato

Una giornata di sole e divertimento si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto Lido degli Estensi. Un ragazzino di 11 anni, originario del Pakistan, ha perso tragicamente la vita annegando in mare, nello stesso punto in cui pochi giorni prima un giovane eroe aveva sacrificato la propria vita per salvare altri. La comunità piange questa perdita devastante, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Era con la sua famiglia per godersi una giornata al mare, ma quella che doveva essere una serata serena si è trasformata in una tragedia irreversibile. Un ragazzino di 11 anni, di origini pachistane, è morto annegato nel tardo pomeriggio di ieri a Lido degli Estensi, nello stesso punto in cui appena due giorni prima aveva perso la vita il sedicenne Aymane Ed Dafali, eroe tragico che aveva salvato due turisti. Il bambino è stato trovato privo di sensi in mare intorno alle 19.30, un orario in cui il servizio di salvataggio era già cessato. Alcuni bagnanti hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma nonostante l'arrivo dei soccorsi e il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Ravenna, per lui non c'è stato nulla da fare.

