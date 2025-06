Tragedia in provincia di Perugia studente 14enne muore dopo essersi tuffato in laghetto | stava festeggiando la fine dell’anno scolastico

Una giornata di gioia e festeggiamenti si è trasformata in una tragedia nel cuore di Marsciano, provincia di Perugia. Un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un laghetto mentre celebrava la fine dell’anno scolastico. Un dramma che scuote l’intera comunità e ci ricorda quanto siano fragili i momenti di felicità. La storia emerge con rinnovata urgenza, portando alla luce il dolore di una perdita improvvisa e inaspettata.

Una giornata di festa per celebrare la conclusione dell'anno scolastico si è trasformata in tragedia nella zona di Marsciano, in provincia di Perugia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

