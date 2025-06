Tragedia in ospedale anziano di 91 anni uccide la moglie ricoverata e si spara

Una drammatica tragedia scuote l'ospedale Carlo Ondoli di Angera, dove un anziano di 91 anni ha ucciso la moglie ricoverata e poi si è tolto la vita. Una storia di dolore e disperazione che ha lasciato sotto shock tutta la comunità. I dettagli di questa tragica vicenda evidenziano quanto la perdita possa portare a gesti estremi, ricordandoci l'importanza di ascoltare e sostenere chi attraversa momenti difficili.

Prima ha sparato alla moglie nel suo letto d'ospedale. Poi ha rivolto il mirino della pistola verso di sé, togliendosi la vita. È successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 giugno, presso l'ospedale Carlo Ondoli di Angera (Varese). I protagonisti di questa storia sono due coniugi di Milano.

In questa notizia si parla di: ospedale - moglie - tragedia - anziano

