tragedia in carpegna malore sulla mountain bike perde la vita un 71enne

Una giornata di sport e natura si è trasformata in tragedia sul Monte Carpegna, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita durante un’escursione in mountain bike, in prossimità del passo della Cantoniera. L’uomo, appassionato di escursioni e cicloturismo, era partito di prima mattina con un gruppo di amici, deciso a godersi il clima ideale e i paesaggi mozzafiato della vetta simbolo del confine tra Marche ed Emilia-Romagna. L’escursionista ha improvvisamente accusato un malore. Si è fermato, si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti dei compagni di pedalata, che hanno subito intuito la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it