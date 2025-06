Tragedia in Brasile | bimbo di 2 anni prende la pistola del padre e uccide la madre con un colpo al petto

Una tragedia sfiorata in Brasile scuote la comunità di Minas Gerais: un bambino di soli 2 anni, curioso e involontariamente fatale, ha preso una pistola lasciata incustodita dal padre, causando la morte della madre con un colpo accidentale. Un evento drammatico che solleva importanti questioni sulla sicurezza delle armi e la responsabilità dei genitori. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa dolorosa vicenda e le implicazioni legali che ne derivano.

Nello stato di Minas Gerais un bimbo di 2 anni ha trovato la pistola lasciata incustodita dal padre e ha sparato alla madre, uccidendola. La donna è morta in ospedale. Il padre sarà indagato per omessa custodia dell’arma e omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia in Brasile: bimbo di 2 anni prende la pistola del padre e uccide la madre con un colpo al petto

