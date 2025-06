Tragedia alla stazione Stella Polare | uomo muore in banchina a 57 anni

Una mattinata di tragedia a Roma scuote la stazione Stella Polare: un uomo di 57 anni, atteso il treno sulla banchina, si è improvvisamente accasciato al suolo sotto il sole, lasciando tutti senza parole. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c'è stato niente da fare. Un episodio che ricorda quanto la vita possa essere fragile, anche nei momenti più quotidiani… Restate aggiornati su questa drammatica vicenda.

Si accascia mentre attende il treno: inutili i soccorsi. Una mattinata drammatica quella di lunedì 16 giugno 2025 a Roma, dove un uomo di 57 anni è morto improvvisamente mentre si trovava in attesa del treno sulla banchina della linea Metromare (ex Roma-Lido). L'uomo era al telefono sotto il sole, circondato da altri pendolari diretti verso il centro della Capitale, quando ha accusato un forte malore e si è accasciato al suolo. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei presenti e l'arrivo tempestivo dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. Una morte improvvisa che ha sconvolto i viaggiatori.