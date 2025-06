Tragedia a Revine Lago | bimba di due anni muore soffocata da una ciliegia

Una tragedia sconvolge Revine Lago: una dolce bimba di soli due anni, Viviana Maria, ha perso la vita soffocata da una ciliegia durante una cena familiare. Un dramma inaspettato che ha scosso il cuore della comunitĂ , ricordandoci quanto possa essere fragile la sicurezza dei nostri piccoli. Per approfondimenti e aggiornamenti, continua a leggere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma in famiglia durante la cena. Una bambina di appena due anni è morta soffocata sotto gli occhi dei genitori, nella loro abitazione di Revine Lago, in provincia di Treviso. La tragedia è avvenuta nella serata di sabato, durante un momento che doveva essere di serenitĂ familiare. Il nome della piccola vittima era Viviana Maria. La piccola Viviana Maria si trovava ancora seduta a tavola con mamma e papĂ , al termine della cena, quando ha iniziato a mangiare della frutta. All’improvviso, ha smesso di respirare: i genitori si sono accorti immediatamente che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com