Tragedia a Pieva Caina | Riccardo 13 anni muore annegato durante una festa di fine anno della scuola

Una tragedia sconvolge Pieve Caina: Riccardo Tascini, 13 anni, perde la vita annegando in un laghetto artificiale durante una festa di fine anno scolastico. Un tragico evento che ha lasciato tutta la comunità nel dolore e nella solidarietà , mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita. È un richiamo alla necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle attività ricreative dei più giovani.

Riccardo Tascini, 13 anni, studente dell’istituto comprensivo "Giovanni Pascoli" di Perugia, è morto annegato in un laghetto artificiale di Pieve Caina, tra Spina e Marsciano, dove era andato a festeggiare la fine dell’anno scolastico con i compagni di scuola e un gruppo di genitori. L’allarme. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tragedia a Pieva Caina: Riccardo, 13 anni, muore annegato durante una festa di fine anno della scuola

