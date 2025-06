Tragedia a Messina | madre precipita dal primo piano con la figlia di tre mesi la neonata non sopravvive

Un pomeriggio di pura tragedia ha sconvolto Messina, lasciando la comunità senza parole. Una madre di 40 anni e la sua neonata di tre mesi sono precipitate dal primo piano di un'abitazione nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse. La piccola, soccorsa immediatamente, non ha superato le ferite riportate. Un dolore immenso che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Policlinico universitario di Messina Un pomeriggio drammatico ha sconvolto il quartiere di Santa Lucia sopra Contesse, a Messina. Una donna di 40 anni e la figlia di appena tre mesi sono precipitate dal primo piano della loro abitazione, in un complesso residenziale della zona sud della città. La piccola, trasportata d'urgenza in ospedale, non ce l'ha fatta: è deceduta poche ore dopo il ricovero, nonostante i tentativi disperati dei medici. I fatti. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando una vicina di casa, testimone degli ultimi istanti della scena, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasferito madre e figlia in codice rosso al Policlinico universitario di Messina.