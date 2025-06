Traffico Roma del 16-06-2025 ore 20 | 30

Ben tornati con l’aggiornamento sul traffico di Roma. Questa sera, alle ore 20:30 del 16 giugno 2025, si registra una diminuzione generale degli ingorghi sulla principale rete viaria della capitale, anche se permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e via Ardeatina, così come sulla carreggiata interna tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo. La serata è segnata anche da modifiche alla viabilità in zona Circo Massimo per il concerto dei Duran Duran.

Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino via Ardeatina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo e questa sera al Circo Massimo la seconda data del concerto dei Duran Duran modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante ricordiamo che è possibile raggiungere la zona con la linea B della metropolitana Oppure dalla stazione termini con la linea tram tre lavori di notte sul ponte Regina Margherita chiuso dalle 20 alle 6 in direzione di Piazza della Libertà si lavora di notte anche nella galleria pasa tra la mezzanotte 5 transito su carreggiata ridotta in direzione di Piazza della Rovere attenzione alla segnaletica tra il 17 e il 21 giugno si svolgerà la Millemiglia la tappa di Roma è prevista per mercoledì 18 giugno e per consentire lo svolgimento della manifestazione non che l'allestimento lo smontaggio delle strutture necessarie modifiche alla viabilità già da questa mattina e fino a cessate esigenze del 21 giugno su via Vittorio Veneto che è chiusa tra piazzale Brasile e via Ludovisi modifiche alla viabilità anche in via Lazio e piazzale Brasile

