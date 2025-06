Traffico Roma del 16-06-2025 ore 19 | 30

Ben ritrovati, ascoltatori di Luceverde Roma. Questa sera, alle 19:30 del 16 giugno 2025, il traffico nella capitale registra una notevole diminuzione, sebbene permangano rallentamenti e code lungo il raccordo anulare e in alcune strade strategiche come Nomentana e Ardeatina. La grande serata musicale al Circo Massimo con i Duran Duran sta attirando numerosi spettatori, portando a modifiche temporanee alla viabilità nella zona. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino via Ardeatina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e il bivio con la 24 Roma Teramo e questa sera al Circo Massimo la seconda data del concerto dei Duran Duran modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante ricordiamo che è possibile raggiungere la zona con la linea B della metropolitana Oppure dalla stazione termini con la linea tram tre lavori di notte sul ponte Regina Margherita chiuso dalle 20 alle 6 in direzione di Piazza della Libertà si lavora di notte anche nella galleria pasa tra la mezzanotte 5 transito su carreggiata ridotta in direzione di Piazza della Rovere attenzione alla segnaletica tra il 17 e il 21 giugno si svolgerà la Millemiglia la tappa di Roma è prevista per mercoledì 18 giugno e per consentire lo svolgimento della manifestazione non che l'allestimento lo smontaggio delle strutture necessarie modifiche alla viabilità già da questa mattina e fino a cessate esigenze del 21 giugno su via Vittorio Veneto che è chiusa tra piazzale Brasile e via Ludovisi modifiche alla viabilità anche in via Lazio e piazzale Brasile

In questa notizia si parla di: roma - traffico - carreggiata - linea

