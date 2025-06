Traffico Roma del 16-06-2025 ore 18 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma, è fondamentale conoscere lo stato del traffico in tempo reale. Il 16 giugno 2025 alle 18:30, la rete stradale presenta diversi ingorghi, soprattutto sul Raccordo Anulare e lungo via del Foro Italico. Restate aggiornati con Luceverde Roma per evitare stress e ritardi, così da godervi al meglio il vostro pomeriggio nella Capitale.

Luceverde Roma Verdi trovati dalla redazione traffico intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Tuscolana stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis e vedi se l'aria è più avanti tra Nomentana e Prenestina si sta in fila in uscita dalla città anche su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni e rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Nomentana e via Salaria E questa sera al Circo Massimo la seconda data del concerto dei Duran Duran modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante è possibile raggiungere la zona con la linea B della metropolitana Oppure dalla stazione termini con la linea tram 3 proseguono i lavori di notte su via del Foro Italico della tangenziale Tra 22:00 06:00 transito su carreggiata ridotta tra la galleria Fleming via Nomentana in direzione di San Giovanni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.

