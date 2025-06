Traffico Roma del 16-06-2025 ore 16 | 30

Se vi trovate a Roma il 16 giugno 2025 alle ore 16:30, è importante essere aggiornati sulle variazioni della viabilità, in particolare per la Millemiglia 2025 che si svolge dal 17 al 21 giugno. Roma Infomobilità, in collaborazione con Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, garantisce un servizio di informazione puntuale e affidabile. Per scoprire tutte le modifiche e pianificare al meglio i vostri spostamenti, continuate a leggere.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tra il 17 e il 1 giugno si svolgerà la Millemiglia 2025 la tappa di Roma è prevista per mercoledì 18 giugno per consentire lo svolgimento della manifestazione nonché l'allestimento e lo smontaggio delle strutture necessarie modifiche alla viabilità già da questa mattina e fino a cessate esigenze del 21 giugno su via Vittorio Veneto che è chiusa tra piazzale Brasile e via Ludovisi modifiche viabilità anche in via Lazio e piazzale Brasile attenzione alla segnaletica E questa sera al Circo Massimo seconda serata del concerto dei Duran Duran modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante è possibile raggiungere la zona con la linea B della metropolitana Oppure dalla stazione termini con la linea tram 3 lavori di notte su Ponte Regina Margherita chiuso dalle 22 alle 6 in direzione Piazza Libertà lavori di notte anche nella galleria pasa tra la mezzanotte alle 5 transito su carreggiata ridotta in direzione di Piazza della Rovere attenzione alla segnaletica proseguono poi lavori di notte anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra le 22 e le 6 transito su carreggiata ridotta tra la galleria Fleming via Nomentana in direzione di San Giovanni

