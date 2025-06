Traffico Roma del 16-06-2025 ore 14 | 30

Se siete a Roma e pianificate un viaggio il 16 giugno 2025 alle 14:30, tenete presente che i lavori di manutenzione del verde su viale Europa e viale di Castelporziano potrebbero influenzare il traffico. Con restringimenti di carreggiata e limitazioni alla sosta, è importante aggiornarsi sulle modifiche agli itinerari delle linee 06 e 070. Restate informati per evitare sorprese e godervi una mobilità più serena.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità intervento di manutenzione del Verde a viale Europa i lavori sono in programma fino al sabato fino alle 16 restringimenti di carreggiata e limitazioni alla sosta potature in corso anche in viale di castelporziano nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Orazio vecchi in questo caso cambiano itinerario le linee 06 è 070 lavori in orario notturno dalle 22 alle 6 nelle laterali di via Cristoforo Colombo a essere interessato e il tratto che va da Piazza dei Navigatori a via di Porta Ardeatina in direzione del centro anche in questo caso saranno possibili restringimenti di carreggiata questa sera al Circo Massimo il secondo e ultimo appuntamento con la musica dei Duran Duran le chiusure al traffico sono già in vigore su via dei Cerchi le 18 verranno estese anche a via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca in via dell'Ara massima di Ercole è prevista la deviazione di 9 linee di bus Inoltre dalle 22 possibile chiusura della Stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana dettagli su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it