Se viaggiate in questa giornata, è importante essere aggiornati sulle variazioni del traffico e sui servizi di mobilità. Roma Infomobilità, in collaborazione con Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha ripristinato il servizio di info traffico, con alcune limitazioni serali sulla linea C della metropolitana fino a venerdì. Ecco cosa sapere per pianificare al meglio i vostri spostamenti e evitare sorprese.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in attesa del prossimo weekend di lavori e interruzione h24 servizio di nuovo attivo con la consueta limitazione serale sulla linea C della metropolitana da oggi a venerdì i treni della terza sotterranea saranno attivi fino alle 21 circa le ultime partenze da Pantano lo ricordiamo sono alle 20:30 alle 21 da San Giovanni Dopodiché il servizio sarà assicurato in superficie dalle navette bus ed MC3 venerdì trasporti pubblici a rischio anche a Roma a causa di un agitazione indetta a livello nazionale dai sindacati USB Cube sgb la protesta interesserà Atac Cotral e bus periferici gestiti dagli operatori privati per cui dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio saranno possibili stop cancellazioni di corse su bus e tram busta metropolitane sulle ferrovie termini Centocelle metro mare e Roma nord Nella notte tra giovedì e venerdì saranno a rischio le corse delle linee contrassegnate dalla lettera N nella rispetto delle fasce di garanzia il servizio venerdì sarà assicurato fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 tutti i dettagli sul sito Roma mobilità https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-06-2025 ore 11:30

