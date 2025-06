Traffico Roma del 16-06-2025 ore 08 | 30

Se vi_state preparando a partire o ad attraversare Roma questa mattina, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. Alle ore 8:30 del 16 giugno 2025, la capitale si presenta con un’intensa congestione su diverse arterie principali, tra rallentamenti e code che coinvolgono il raccordo, via Tiburtina, Casilina e la tangenziale est. Rimanete sintonizzati per eventuali aggiornamenti e consigli su come evitare gli ingorghi, per arrivare puntuali a destinazione.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra via della Bufalotta e via Tiburtina a seguire ancora code tra Casilina e doppia traffico rallentato con code anche sulla carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini è uscita la tangenziale est code a tratti sulla stessa tangenziale Tra il bivio per la 24 e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico in coda anche tra San Lorenzo e viale Castrense indirizzo San Giovanni Sulla via Flaminia code sempre per traffico tra il raccordo è via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale intenso il traffico sulla Roma Fiumicino con rallentamenti tra via della Magliana & via del Cappellaccio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma day.

