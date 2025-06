Traffico Roma del 16-06-2025 ore 07 | 30

Se state pianificando la mattina a Roma, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. Alle 07:30 del 16 giugno 2025, la capitale mostra un'intensa congestione, con code sulla Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare, e traffico rallentato sulla carreggiata interna tra Casilina e l'Urbano della Roma L'Aquila. È consigliabile considerare percorsi alternativi o partire con anticipo per raggiungere le proprie destinazioni in tempo.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud a con code tra Torrenova e di raccordo anulare code per traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila a correre lentamente chiude tra il raccordo l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficato anche il tratto tra San Lorenzo e viale Castrense indirezzi un è San Giovanni Sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo è via dei due punti sul centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada in uscita per la tangenziale maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

