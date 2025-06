Traffico Lazio del 16-06-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio al 16 giugno 2025 alle 17:30 si presenta congestionato in più punti strategici della regione. Tra rallentamenti sull’autosole tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord, e code sul Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e La Romanina, i pendolari devono armarsi di pazienza. Ecco una panoramica aggiornata per affrontare al meglio il viaggio verso casa. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili.

Luceverde Lazio neri trovati dalla redazione alle porte della capitale sull'autosole rallentamenti per lavori tra Guidonia Montecelio la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze con suite risposte di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare dove abbiamo Code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e vedi entrare Salaria più avanti tra Nomentana e il bivio con la 4 Roma Teramo ricordiamo poi lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino chiusa tra Tina e inferiore Atina superiore nelle due direzioni la riapertura in programma per il 23 giugno deviazioni su strada provinciale 259 sempre in tema di lavori Questa notte sulla diramazione di Roma nord tra le 22 e le 6 chiusura del tratto compreso tra il raccordo anulare Castelnuovo di Porto che ce l'hai di Firenze lavori notturni anche sulla diramazione di Roma Sud tra le 22 e le 5 chiusura tra il raccordo anulare Torrenova nelle due direzioni bene È tutto Grazie per l'attenzione servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-06-2025 ore 17:30

In questa notizia si parla di: lazio - roma - traffico - carreggiata

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

+++ Ultima ora +++ Incendio sulla Pontina, il fumo invade la carreggiata Traffico in tilt Vai su Facebook

LAZIO, ANAS: A CAUSA DELLA PRESENZA DI DETRITI, CARREGGIATA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO SULLA SS 2 “VIA CASSIA” A ROMA; LAZIO, ANAS: PER INCIDENTE, TRAFFICO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA; Roma, le multe ingiuste sulla Nomentana: traffico deviato sulla corsia preferenziale, ma le telecamere sono accese.

Traffico Lazio del 23-05-2025 ore 17:30 - la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli consueti spostamento di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna ... Da romadailynews.it

Incidente su Grande raccordo anulare di Roma, traffico bloccato - A causa del ribaltamento di un mezzo pesante, sul Grande Raccordo Anulare di Roma il traffico è temporaneamente bloccato al km 24,700, in carreggiata interna. Da ansa.it