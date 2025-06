Traffico Lazio del 16-06-2025 ore 09 | 30

Buongiorno dagli aggiornamenti sul traffico nel Lazio: alle porte di Roma, il traffico scorre generalmente fluido sull’autostrada, ma si registrano code e rallentamenti sulla Cristoforo Colombo e il Raccordo Anulare. La situazione richiede attenzione, soprattutto tra Casilina e Appia, mentre alcuni tratti sono ancora chiusi per lavori. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli su come muoversi in modo più efficiente oggi.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale alle porte della capitale code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Mezzocammino in direzione del raccordo anulare trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia ed ancora seguire tra Laurentina e Tina resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore Atina superiore nelle due direzioni la riapertura è prevista per il prossimo 20 giugno deviazioni sulla provinciale 259 sono in programma lavori notturni sulla A1 Roma Napoli chiuso tra le 21 di questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di San Vittore in uscita da entrambe le direzioni sulla diramazione Roma nord tra le 21 e le 6 chiuso il tratto tra il raccordo anulare Castelnuovo di Porto in direzione Firenze sulla diramazione Sud tra le 22 e le 5 è chiuso il tratto tra Torrenova di raccordo anulare In entrambe le direzioni