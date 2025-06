Traffico di migranti tre egiziani fermati per il trasporto di 187 migranti tra Reggio Calabria e Roccella

Un'operazione brillante delle forze dell'ordine ha smantellato un traffico di migranti tra Reggio Calabria e Roccella, fermando tre presunti scafisti egiziani. La collaborazione tra Squadra Mobile e Guardia di Finanza ha portato all'individuazione di un peschereccio carico di 187 migranti, evidenziando l'importanza di azioni decise contro il traffico illegale. Un passo fondamentale nella lotta contro questa piaga sociale, che richiede continue attenzioni e interventi mirati.

La Squadra Mobile di R eggio Calabria e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura diretta dal dott. Giuseppe Lombardo, hanno individuato e fermato tre presunti scafisti, tutti gravemente indiziati – allo stato del procedimento penale attualmente nella fase delle indagini preliminari – di aver condotto un peschereccio carico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Traffico di migranti, tre egiziani fermati per il trasporto di 187 migranti tra Reggio Calabria e Roccella

