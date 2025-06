Tradimento su canale 5 | orari della trasmissione

Se sei appassionato della serie turca "Tradimento" e desideri non perdere neanche un episodio, scopri gli orari aggiornati della programmazione su Canale 5. Questa soap coinvolgente, ricca di colpi di scena e interpretazioni memorabili, continua ad affascinare il pubblico italiano. Continua a leggere per conoscere i dettagli della programmazione e assicurarti di essere sempre sintonizzato al momento giusto, vivendo ogni emozione insieme ai protagonisti.

La serie televisiva turca ‚ÄúTradimento‚ÄĚ ( Aldatmak ) continua a riscuotere grande interesse tra il pubblico italiano, grazie a una trama coinvolgente, un cast di alto livello e location suggestive che rendono ogni episodio unico. La programmazione della soap opera su Canale 5 permette di seguire le vicende dei protagonisti in diversi momenti della giornata. In questo approfondimento vengono analizzati gli orari di messa in onda aggiornati, offrendo una panoramica completa sulla programmazione settimanale. orari e giorni di trasmissione di ‚ÄúTradimento‚ÄĚ su canale 5. Secondo la guida TV ufficiale di Mediaset Infinity, la serie va in onda nei seguenti orari e giorni: Luned√¨ al venerd√¨: alle 14:10. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it ¬© Jumptheshark.it - Tradimento su canale 5: orari della trasmissione

La scelta di Gianmarco Steri va in onda in prima serata su Canale 5, poi c’√® Tradimento: anticipazioni e orari - Il 30 maggio, in prima serata su Canale 5, i telespettatori potranno seguire la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri, durante uno speciale di Uomini e Donne alle 21.

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 15 giugno; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 15 giugno in streaming; Tradimento: le trame delle puntate dal 16 al 22 giugno 2025.

Tradimento su canale 5 la nuova settimana con episodi dal 15 al 21 giugno - la serie turca tradimento su canale 5 mantiene ascolti oltre i 2 milioni con nuovi orari dal 15 al 21 giugno e sviluppi chiave nelle vicende di guzide, sezai, yesim e umit ambientate a istanbul ... Riporta gaeta.it

Tradimento, cambia programmazione: soap ridotta, perché - Canale¬†5 riserva una nuova veste alla soap turca Tradimento. msn.com scrive