Tradimento replica puntata 16 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con la soap “Tradimento” di oggi, lunedì 16 giugno 2025. Dopo l’operazione, Kahraman si risveglia, portando gioia a Oylum e alla famiglia. Intanto, Ipek trama una vendetta contro Yesim coinvolgendo anche Azra. Vuoi rivivere i momenti salienti? Ecco il video Mediaset dell’episodio 103 in replica streaming su Canale 5, per scoprire cosa riserva il destino ai protagonisti.

