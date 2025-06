Tradimento Dündar è figlio di Güzide? Quando esce fuori la verità

Nel mondo intricato di "Tradimento", i segreti più nascosti stanno per essere svelati. La verità su Dündar, figlio di Güzide e Tarik, si fa strada tra emozioni contrastanti, delusioni e speranze di riscatto. Con ogni passo, gli eventi mettono in discussione identità e relazioni, portando alla luce uno scambio di culle che cambierà per sempre il destino dei protagonisti. La rivelazione definitiva è ormai alle porte, e tutto sarà rivelato...

Nella trama di Tradimento, Dündar è davvero figlio di Güzide e Tarik? La verità esce fuori nelle prossime puntate, mentre la giudice tenta di capire come stanno le cose, tra delusioni e aspettative. Di recente, i due ex coniugi hanno scoperto di non essere i genitori biologici di Oylum. Pertanto, hanno così compreso che l’identità del loro vero figlio è un’altra e che c’è stato uno scambio di culle. Mentre continuano a essere comunque i genitori di Oylum, Güzide è pronta a tutto pur di trovare il suo figlio biologico. A lei e Tarik viene comunicato che Dündar era uno dei bambini che sono nati in quell’ospedale, quando è venuta alla luce Oylum. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Tradimento, Dündar è figlio di Güzide? Quando esce fuori la verità

Tradimento Anticipazioni 14 maggio 2025: Guzide incontra il presunto figlio biologico! - Nella puntata di Tradimento in onda il 14 maggio 2025 su Canale 5, le tensioni si intensificano quando Guzide ha l’opportunità di incontrare il presunto figlio biologico, Hakan.

