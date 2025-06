Tradimento anticipazioni 17 giugno | Tarik scopre la verità sul video in possesso di Yesim

Domani, su Canale 5, torna la soap turca "Tradimento" con un episodio ricco di colpi di scena. Tarik si avvicina alla verità grazie a Azra, che rivela un segreto sconvolgente e che cambierà per sempre le sue sorti. Cosa scoprirà il protagonista e come si evolveranno le relazioni tra i personaggi? Non perdete l'appuntamento alle 14.10, perché nella prossima puntata tutto potrebbe cambiare per sempre.

Azra rivela un segreto che cambia tutto per Tarik. Ecco cosa succederà nella prossima puntata della serie turca trasmessa da Canale 5. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la soap turca Tradimento. Grazie ad Azra, Tarik scopre qualcosa che cambia tutto. Ma vediamo cosa succederà nell'episodio di martedì 17 giugno della dizi. Dov'eravamo rimasti Ayse ha lavato l'orsacchiotto della piccola Oyku, ignara che all'interno ci fosse la chiavetta usb contenente il video in cui si vede Tarik uccidere Korkmaz. Yesim era andata su tutte le furie, ma aveva ancora il filmato in un messaggio nella casella e-mail. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 17 giugno: Tarik scopre la verità sul video in possesso di Yesim

