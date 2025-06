Tradimento 16-22 giugno 2025 | vendette e scontri rivelatori

Preparati a scoprire una settimana indimenticabile in “Tradimento”: tra vendette spietate, scontri rivelatori e colpi di scena mozzafiato, il drama si infiamma come mai prima d’ora. I personaggi si troveranno al centro di rivelazioni sconvolgenti e tensioni palpabili, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Non perdere gli approfondimenti sugli eventi che cambieranno per sempre le loro vite e terranno tutti con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

La settimana dal 16 al 22 giugno 2025 si preannuncia ricca di eventi sorprendenti e colpi di scena nelle puntate della soap opera “Tradimento”, trasmessa su Canale 5. Le vicende ruotano attorno a personaggi coinvolti in situazioni drammatiche, rivelazioni shock e tensioni crescenti. In questo articolo vengono analizzati i principali avvenimenti e le dinamiche che caratterizzeranno questa settimana, offrendo una panoramica dettagliata degli episodi in programmazione. risveglio di kahraman e prime conseguenze. puntata di lunedì 16 giugno 2025. Dopo giorni di angoscia, Kahraman si risveglia dall’intervento chirurgico, portando sollievo a Oylum e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tradimento 16-22 giugno 2025: vendette e scontri rivelatori

