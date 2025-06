Tra il 17 e il 22 giugno il cielo invita a godere di tre eventi spettacolari | la Luna Nuova l' abbraccio Luna a Saturno e la pioggia delle Bootidi che illuminerà la notte tra il 22 e il 23

Il cielo di giugno si trasforma in un vero e proprio spettacolo celeste, offrendo tra il 17 e il 23 emozioni uniche che lasceranno senza fiato appassionati e non. La Luna nuova, l’abbraccio tra Saturno e la Luna, e la pioggia delle Bootidi sono solo alcune delle meraviglie che ci attendono in questa stagione estiva. Prepariamoci a vivere notti indimenticabili all'insegna del firmamento: un'occasione imperdibile per scoprire i segreti dell'universo.

G iugno è un mese speciale astronomicamente parlando. La stagione estiva porta con sé non solo giornate più lunghe e calde, ma anche una serie di eventi celesti imperdibili, capaci di stupire sia i più esperti sia i semplici appassionati. E così, dopo la Luna Piena di giugno, detta anche “Luna delle Fragole” e dopo l’abbraccio tra i due giganti Venere e Giove, nei prossimi giorni si potranno ammirare ancora pianeti in movimento, sciami meteorici e incontri ravvicinati tra astri, che accompagneranno in un vero e proprio spettacolo celeste. Notte di San Lorenzo: come vedere le stelle cadenti X Eventi celesti di giugno: la Luna Nuova il 17. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra il 17 e il 22 giugno, il cielo invita a godere di tre eventi spettacolari: la Luna Nuova, l'abbraccio Luna a Saturno e la pioggia delle Bootidi che illuminerà la notte tra il 22 e il 23

Nelle prossime ore il cielo notturno offrirà uno degli eventi astronomici più suggestivi dell'anno: la cosiddetta "Luna delle fragole", la luna che dà il benvenuto all'estate. Questo affascinante plenilunio, il sesto del 2025, si verificherà mercoledì 11 giugno alle 09:

Dalla Luna Nuova alle stelle cadenti: le meraviglie nelle notti di giugno; Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di giugno; Il cielo di giugno 2025: gli eventi astronomici da non perdere tra congiunzioni e solstizio.

Giugno ci regala altre due albe speciali, con la Luna che “baci” Venere e poi si immerge nelle Pleiadi - Venere, mentre quella del 23 accoglierà il nostro satellite “immerso” nelle Pleiadi ... Scrive greenme.it