Tour Esplora la Kalsa | torna la passeggiata domenicale nel cuore arabo di Palermo

scoperte e meraviglie. Un viaggio tra moschee, cortili segreti, profumi speziati e murales vibranti, per vivere Palermo in modo autentico e coinvolgente. Non perdere l'occasione di esplorare un angolo di città che svela il suo fascino nascosto.

Domenica 22 giugno alle ore 17:30 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo, una parte della città antica poco conosciuta e indagata. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con botanica, cibo e street art, creando un piccolo cosmo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tour "Esplora la Kalsa": torna la passeggiata domenicale nel cuore arabo di Palermo

In questa notizia si parla di: tour - kalsa - arabo - palermo

Esplora la Kalsa: il tour domenicale nel cuore arabo di Palermo - esplorazione sensoriale. Domenica 8 giugno, unisciti a noi per un tour unico alla Kalsa, il cuore arabo di Palermo! Scoprirai angoli nascosti, tra storia millenaria e sapori autentici.

Tour Esplora la Kalsa: torna la passeggiata domenicale nel cuore arabo di Palermo; Torna il tour Esplora la Kalsa: l'itinerario nel cuore arabo di Palermo; Weekend a Palermo: relax e spuntini nel cuore caldo della Kalsa.

Da Porta dei Greci a Porta Felice: tour serale della Kalsa tra monumenti e street art - Altra tappa è piazza Marina, essa si trova al centro di quinte architettoniche come Palazzo Galletti, Palazzo Chiaramonte- Segnala palermotoday.it

Esplora la Kalsa: il tour domenicale nel cuore arabo di Palermo - Domenica 8 giugno alle ore 10:30 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo, una parte della città antica poco conosciuta e indagata. palermotoday.it scrive