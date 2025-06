Tosi | Verona Sud è abbandonata Rea | Ci siamo fatti carico di questioni irrisolte

Verona Sud rivela una realtà complessa fatta di abbandono e disagi. Mentre Flavio Tosi denuncia la mancanza di attenzione da parte di Palazzo Barbieri, Giuseppe Rea risponde con un colpo di scena: le critiche sono pretestuose. La questione dei cantieri mal gestiti e delle infrastrutture trascurate richiede una soluzione concreta. È arrivato il momento di fare chiarezza e agire per il bene di tutta la comunità veronese.

«Verona Sud è completamente abbandonata da Palazzo Barbieri», ha affermato l'europarlamentare veronese Flavio Tosi. «Critiche pretestuose di chi ha una memoria corta», ha replicato il consigliere comunale 5 Stelle Giuseppe Rea. Cantieri ed altri disagi a Verona Sud Cantieri malgestiti a. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tosi: «Verona Sud è abbandonata». Rea: «Ci siamo fatti carico di questioni irrisolte»

In questa notizia si parla di: verona - tosi - abbandonata - siamo

Terzo mandato, Forza Italia tra il rinvio del voto per le regionali e l'ipotesi Flavio Tosi a Verona. Si attende Calderoli - Tra rinvii e ipotesi politiche, il Veneto si trova sul filo del rasoio. Mentre si attende con ansia una decisione cruciale, il panorama regionale potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime 48 ore.

A meno di tre anni dall'apertura, si sta già per concludere l'avventura di Eataly a Verona Vai su Facebook

Tosi: «Verona Sud è abbandonata». Rea: «Ci siamo fatti carico di questioni irrisolte»; Ragazzini entrano in una casa abbandonata a Parona e trovano 2 anziani morti da mesi; Degrado, parte una raccolta firme. Dopo gli episodi accaduti in via dei Mutilati.

A Verona trionfa il leghista Tosi - "Ci siamo impegnati per cinque anni e ci impegneremo per altri cinque" ha detto a caldo Tosi, che dopo Verona punta a conquistare ... Secondo ilgiornale.it

Sboarina-Tosi, rottura totale. L'ex sindaco: «Non siamo di serie B» - Flavio Tosi, terzo arrivato nel primo turno alle elezioni di Verona con la sua lista e passato ... Da ilgazzettino.it