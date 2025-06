Toscana il centrosinistra traballa | il caso della sindaca di Prato fa scricchiolare l’alleanza anche coi 5 stelle in vista delle Regionali

Il cuore pulsante della Toscana attraversa un momento di incertezza politica: il caso della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, messa agli arresti domiciliari per presunte tangenti, scuote l’alleanza tra centrosinistra e M5S. Questa situazione mette in discussione la stabilità del fronte che sostiene Eugenio Giani alle prossime regionali, prevista per quest’autunno. La partita si infiamma: riusciranno a consolidare un fronte compatto o i contrasti avranno il sopravvento?

C’è preoccupazione tra i consiglieri del Partito democratico della Toscana: il caso della sindaca dem di Prato, Ilaria Bugetti, ai domiciliari con l’accusa di corruzione, rischia di avere contraccolpi sull’alleanza che si presenterà all’appuntamento elettorale (probabilmente questo autunno) a sostegno del presidente uscente Eugenio Giani, candidato per un secondo mandato. Il rischio è che traballi l’appoggio del Movimento 5 Stelle, che già sarebbe stato una novità visto che al momento il partito è all’opposizione. «Stiamo facendo le nostre valutazioni perché l’asticella sulla legalità non si discute né ora né mai. 🔗 Leggi su Open.online

