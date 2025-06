Toscana economia in bilico tra export record e incognite internazionali

Firenze, 16 giugno 2025 – Le prospettive dell'economia toscana per l'anno in corso sono caratterizzate da forte incertezza. L'elevata apertura internazionale rappresenta un fattore di rischio, poiché espone direttamente le imprese esportatrici – e con esse migliaia di lavoratori – ai cambiamenti nelle politiche commerciali dei Paesi partner. È quanto evidenzia l'ultimo rapporto di Banca d'Italia sull'economia regionale. Il riferimento è, in particolare, ai nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti, che potrebbero avere effetti significativi sull'export toscano, considerato che il mercato americano è la prima destinazione per le merci della regione.

