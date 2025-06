Toscana chiede a Italia riconoscimento Stato di Palestina Giani | Atto di giustizia e responsabilità

L’Italia riconosce da sempre i diritti del popolo palestinese e la necessità di una soluzione pacifica e giusta nel conflitto mediorientale. Oggi, la Toscana fa un passo importante verso questo obiettivo, approvando una proposta di legge che chiede al governo italiano di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. È un atto di giustizia e responsabilità, che rafforza il ruolo dell’Italia nel promuovere pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

La giunta della Regione Toscana presieduta da Eugenio Giani ha approvato lunedì 16 giugno la proposta di legge ‘Riconoscimento dello Stato di Palestina”. Dopo il passaggio in Consiglio regionale della Toscana, spiega Giani, la proposta di legge approderà in Parlamento ai sensi dell’articolo 121 Costituzione. Con questo atto la Regione Toscana chiede ufficialmente allo Stato italiano il riconoscimento dello Stato palestinese. ‘L’Italia riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est come Stato sovrano e indipendente entro i confini del 1967, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale’. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it