Torrice, festa del contadino.

tanto bene al cuore. Prepara il palato e il cuore per un'esperienza autentica, ricca di allegria e tradizione, perché a Torrice la festa del contadino è un’occasione speciale per riscoprire le radici più profonde della nostra terra. Non mancare: ti aspettiamo con entusiasmo e tanta buona compagnia!

A Torrice si torna alle radici con la Festa del Contadino! Profumo di pane caldo, sapori di una volta e sorrisi genuini: qui la tradizione non è solo ricordo, ma festa vera! Vieni a riscoprire i mestieri antichi, le danze popolari e ciociare (sì, hai letto bene!) e un'abbondanza di cibo che fa.

Tutto pronto per la Festa del Contadino, un weekend dedicato ai prodotti del territorio - E' tutto pronto per La Festa del Contadino in provincia di Cosenza, che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre, in località Soverano- cn24tv.it scrive

