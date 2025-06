Toro Loco Global e Boccaccione dominano il Torneo Castellano di calcio a 7

Nel vivace scenario del Torneo Castellano di calcio a 7, Toro Loco Global e Boccaccione si confermano protagonisti indiscussi, dominando le prime due giornate con il punteggio pieno. La sfida si anima con performance spettacolari e qualificazioni anticipate, lasciando intuire che la corsa al titolo sarà più incerta che mai. Tra emozioni e sorprese, il torneo promette ancora molte sorprese: preparatevi a seguirne ogni attimo!

Sono solo due le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate del Torneo Castellano di calcio a 7: Toro Loco Global (foto) e Boccaccione. I vicecampioni in carica, hanno regolato 3-1 l’Om con reti di Chiti, Cioni ed Oliva, assicurandosi con una giornata di anticipo la qualificazione ai quarti nel girone B. Al secondo posto c’è l’Aston Birra, dilagante contro il Phoenix: 8-0 firmato dalle doppiette di Cesarano, Silvestro e Gabriele oltre che dai centri di Riccomi e Minissale. Il Boccaccione, nonostante l’8-2 inflitto a One Piece (poker di Varone, secondo consecutivo, doppietta di Gningue e gol di Corsi e Salvà) dovrà invece aspettare l’ultima giornata di questa settimana del girone D per poter festeggiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toro Loco Global e Boccaccione dominano il Torneo Castellano di calcio a 7

In questa notizia si parla di: boccaccione - toro - loco - global

Torneo Castellano: Caggianese, Toro Loco e Boccaccione dominano la prima settimana - La prima settimana del Torneo Castellano di calcio a 7 si è finalmente conclusa, regalando emozioni e spettacolo sul campo dello stadio Neri di Castelfiorentino.

Toro Loco Global e Boccaccione dominano il Torneo Castellano di calcio a 7; Torneo Castellano: Caggianese, Toro Loco e Boccaccione dominano la prima settimana; Castellano Tournament: Caggianese, Toro Loco and Boccaccione dominate the first week.

Toro Loco Global e Boccaccione dominano il Torneo Castellano di calcio a 7 - Toro Loco Global e Boccaccione restano imbattute nel Torneo Castellano di calcio a 7, assicurandosi la qualificazione ai quarti. Scrive lanazione.it