Torneo delle Frazioni | Capanne in vetta dopo la vittoria sul Cinquale

Le Capanne conquistano la vetta del girone B nel torneo delle frazioni di Montignoso, grazie a una vittoria stretta e emozionante sul Cinquale. Con un gol di Vatteroni, i verdi di Ettore Gassani si affermano come protagonisti della XX° edizione del Memorial Giancarlo Paolini, consolidando la loro supremazia e alimentando l’entusiasmo dei tifosi. La sfida ha regalato momenti intensi, tra sorpresa e passione, lasciando tutti in attesa del prossimo capitolo di questa appassionante competizione.

E’ arrivato lo scatto delle Capanne nella XX° Edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini. I verdi del tecnico Ettore Gassani, che detengono il record di vittorie nella competizione, si sono imposti di misura sul Cinquale (1-0) prendendosi così la vetta solitaria del girone B. Il gol decisivo della gara è stato siglato da Vatteroni con un bel diagonale. Nel corso dell’incontro Alberti ha colpito anche un clamoroso incrocio dei pali a porta spalancata ma nel complesso la sfida è rimasta sempre equilibrata col Cinquale che ha sprecato a sua volta una grande occasione con Verona e sino all’ultimo ha provato a portare il match ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo delle Frazioni: Capanne in vetta dopo la vittoria sul Cinquale

