Tornano a casa dopo cena e si trovano faccia a faccia con i ladri

Tornati a casa dopo una suggestiva serata tra amici, marito e moglie si sono trovati improvvisamente faccia a faccia con i ladri, trasformando quella notte in un incubo indelebile. Un incontro inatteso che ha messo alla prova il loro coraggio e la serenità di sempre, lasciandoli con un ricordo amaro e la consapevolezza di dover agire per proteggere ciò che amano di più. Una vicenda che invita alla riflessione sulla sicurezza domestica.

È stata una serata purtroppo memorabile, ma in senso tutt'altro che positivo, quella vissuta alla vigilia dello scorso fine settimana da una coppia di imprenditori del settore della ristorazione, residenti a Iseo. Marito e moglie erano appena tornati a casa dopo una cena fuori: varcata la soglia.

