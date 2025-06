Torna lo scudo penale per gli agenti la proposta della Lega scartata dal decreto Sicurezza

Dopo il caso del carabiniere Legrottaglie, torna al centro del dibattito la proposta di scudo penale per gli agenti di polizia. La Lega insiste sulla necessità di una tutela processuale efficace, distinta da uno strumento di impunità , ma il decreto sicurezza l'ha scartata. Quale sarà il futuro di questa proposta? Scopriamo insieme le implicazioni e le posizioni in gioco.

Dopo il caso del carabiniere Legrottaglie, si torna a parlare di scudo penale, o più precisamente di tutela processuale per gli agenti di polizia che sparano. La Lega rilancia il suo cavallo di battaglia: "Serve immediatamente la tutela processuale che non è né uno scudo penale né uno strumento di impunità ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scudo - penale - torna - agenti

Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha "bucato" l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa Vai su Facebook

Torna lo scudo penale per gli agenti, la proposta della Lega scartata dal decreto Sicurezza; Scudo penale per agenti, il pm decide se indagare; Scudo penale per agenti delle forze dell'ordine, cosa significa e come potrebbe funzionare.

Torna lo scudo penale per gli agenti, la proposta della Lega scartata dal decreto Sicurezza - Dopo il caso del carabiniere Legrottaglie, si torna a parlare di scudo penale, o più precisamente di tutela processuale per gli agenti di polizia che ... Riporta fanpage.it