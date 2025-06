Torna la Sudatina Montalese

Preparati a vivere un'altra emozionante edizione della Sudatina Montalese! L’appuntamento, in programma martedì 17 giugno alle 20, trasforma le suggestive colline di Montale in un palcoscenico di passione e impegno sportivo. Che tu sia un atleta o un camminatore, questa corsa è l’occasione perfetta per scoprire la bellezza del territorio e condividere un momento di convivialità. Non perdere questa fantastica tradizione toscana: ti aspettiamo per vivere insieme una serata indimenticabile!

Montale, 16 giugno 2025 – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dai podisti toscani: la Sudatina Montalese, in programma martedì 17 giugno con partenza alle 20 dalla Festa del Volontariato in Via delle Foibe, a Montale. La gara si snoderà per 10 km attraverso le suggestive colline montaline, con un percorso competitivo riservato ai podisti e una versione ridotta pensata per i camminatori. L’evento è organizzato dal gruppo podistico trekking e camminatori Montale, in collaborazione con Avis, il Comune di Montale e la Pubblica Assistenza Croce D’Oro. La manifestazione si svolge sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia e del Csi Pistoia, con il patrocinio ufficiale del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la Sudatina Montalese

In questa notizia si parla di: torna - montalese - montale - sudatina

Ci siamo! la SUDATINA MONTALESE sta arrivando...preparatevi 17 giugno 2025 partenza ore 20 presso la Festa del Volontariato della Croce D'Oro Montale. Si corre e si cammina, pre-iscrizioni per i corridori con prezzo amico alla mail gruppoptccroce Vai su Facebook

Torna la Sudatina Montalese; Sudatina Montalese; Domenica torna il trofeo Città di Montale.

Torna la Sudatina Montalese - Montale, 16 giugno 2025 – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dai podisti toscani: la Sudatina Montalese, in programma martedì 17 giugno con partenza alle 20 dalla Festa del ... Come scrive lanazione.it