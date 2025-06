Torna la corsa più bella del mondo | il passaggio a Verona della 1000 Miglia

Torna a Verona la maestosa 1000 Miglia, l'evento che fa battere il cuore degli appassionati di motori e di storia. Martedì 17 giugno 2025, il rombo delle auto d’epoca riempirà le strade, regalando emozioni uniche nel suo genere. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino il fascino delle vetture leggendarie, tra passione, stile e tradizione, in una cornice cittadina che si trasforma in un vero e proprio museo viaggiante.

Il rombo delle auto storiche torna a farsi sentire a Verona. Martedì 17 giugno 2025, il celebre “Museo viaggiante unico al mondo”, come lo definì Enzo Ferrari, attraverserà nuovamente il cuore della città . La 1000 Miglia, la storica rievocazione della corsa automobilistica più affascinante. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Torna la corsa più bella del mondo: il passaggio a Verona della 1000 Miglia

In questa notizia si parla di: torna - corsa - mondo - verona

Molina torna in Serie A? Tre club interessati: anche la Roma in corsa - Molina torna in Serie A e tre club, tra cui la Roma, sono già interessati a lui. A poche ore dall'importante sfida contro l'Atalanta, i giallorossi potrebbero compiere un balzo decisivo, passando dal +3 sulla retrocessione al quarto posto in solitaria.

Domenica 25 maggio 2025 torna a Verona Angels in Run®, la manifestazione sportiva non competitiva e solidale che unisce corsa, camminata e impegno civile contro la violenza di genere. Giunta alla sua 99 edizione, l’iniziativa parte quest’anno da una nuo Vai su Facebook

Torna la corsa più bella del mondo: il passaggio a Verona della 1000 Miglia il 17 maggio 2025; Il percorso della corsa più bella del mondo tra passione e solidarietà ; Al via la 1000 Miglia e la corsa più bella del mondo torna ad attraversare il centro di Verona: «Fascino senza tempo».

La Mille Miglia scalda i motori: la corsa più bella del mondo torna dal 17 al 21 giugno - tra cui Desenzano, Sirmione, Verona, Ferrara, Prato, Siena, Orvieto, Arezzo, Sansepolcro, San Marino, fino alla costa ... Si legge su repubblica.it

Verona by night: tutto pronto per la corsa tra le “Mura” - Torna sabato 14 giugno l’appuntamento con il Mura Urban Trail 2025, la corsa notturna tra le mura di Verona. Secondo veronaoggi.it