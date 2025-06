Torna la Coppa dei Campioni Aia

torna la Coppa dei Campioni Aia! Dopo il successo delle precedenti edizioni, si prepara un weekend all'insegna dell'emozione, della passione e dello spirito sportivo. I migliori arbitri italiani si sfideranno in partite emozionanti, dimostrando che il talento si esalta anche con un fischietto in mano. Anche quest’anno record di entusiasmo e partecipazione, pronti a scrivere nuove pagine di questa straordinaria manifestazione. Non mancate!

Tutto pronto per la undicesima edizione della Coppa dei Campioni Aia (Associazione Italiana Arbitri), torneo riservato ai fischietti nazionali che per un weekend diventano atleti di calcetto e si sfidano fino al novantesimo per il titolo di campioni d’Italia. Anche quest’anno record di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Torna la Coppa dei Campioni Aia

In questa notizia si parla di: campioni - coppa - torna - nazionali

Coppa Italia 2025: Bologna trionfa sul Milan grazie a Ndoye. Rossoblù campioni dopo 51 anni - Il Bologna fa la storia, trionfando nella Coppa Italia 2024/2025 dopo 51 anni. Nella finale del 14 maggio 2025, i rossoblù superano il Milan 1-0, grazie a un gol di Ndoye al 53'.

Lo scorso weekend si è svolta a Treviglio la Coppa Campioni, ultima gara dell’anno per le Junior e Senior Un weekend intenso che ci ha lasciato con tanta voglia di continuare a migliorarci. Ora si torna in palestra per gli allenamenti estivi, in vista delle co Vai su Facebook

Torna la Coppa dei Campioni Aia; Il Paris ha completato l'undicesimo triplete, conquistando campionato, coppa nazionale e Champions League; Artistica: la Coppa Campioni a Treviglio, i risultati dei brianzoli sulla ribalta nazionale.

Casati Arcore fa il pieno di emozioni a Treviglio tra Gold Star e Coppa Campioni - Al PalaFacchetti le ginnaste brillano alla Gold Star con squadre da tutta Italia, mentre gli Juniores si confrontano su tutti gli attrezzi alla Coppa Campioni. Segnala mbnews.it

Fine settimana ricco di impegni nazionali per la Casati Arcore - Fine settimana ricco di impegni nazionali per la Casati Arcore, che ha portato in gara sia la sezione femminile che quella maschile al PalaFacchetti di Treviglio, teatro di due importanti competizioni ... Secondo primamonza.it